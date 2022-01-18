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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2022 13:32
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hidayet Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2017 0212- 454 20 62 alev.volkan@ihlas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir 700666-205587




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994860


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BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,90 40.791.920 % 9,05  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
KRSTL 5,17 68.871.601 % 8,16  
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14:08 Alış Satış %  
Dolar 13,5329 13,5470 % 0,81  
Euro 15,4205 15,4301 % 0,63  
Sterlin 18,3781 18,4703 % 0,55  
Frank 14,7419 14,8307 % 0,72  
Riyal 3,5984 3,6165 % 0,80  
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14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -7,60  
Altın Gr. 788 788 1,59  
Cumhuriyet 5.237 5.317 18,00  
Tam 5.209 5.341 10,87  
Yarım 2.518 2.583 5,26  
Çeyrek 1.263 1.292 2,63  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 -0,15  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,02  
B. Petrol 87,60 87,60 1,12  
Seans Raporu 14:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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