***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2022 13:32
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hidayet Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2017 0212- 454 20 62 alev.volkan@ihlas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir 700666-205587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994860
BIST
14:102.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -18,15
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:1013,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1067
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:1015,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:10788,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,03
|Açılış
|: 788,31
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:08
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,90
|40.791.920
|% 9,05
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KRSTL
|5,17
|68.871.601
|% 8,16
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.650.539
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,76
|2.189.288.238
|% -1,84
|
|KRDMD
|12,48
|1.629.906.994
|% -2,19
|
|GARAN
|11,99
|1.226.653.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.173.094.882
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.033.357.726
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,08
|1.173.094.882
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,48
|389.750.386
|% -1,20
|
|HALKB
|5,57
|808.702.041
|% 2,20
|
|AKBNK
|7,77
|1.033.357.726
|% 0,26
|
|KRDMD
|12,48
|1.629.906.994
|% -2,19
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5329
|13,5470
|% 0,81
|
|Euro
|15,4205
|15,4301
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,3781
|18,4703
|% 0,55
|
|Frank
|14,7419
|14,8307
|% 0,72
|
|Riyal
|3,5984
|3,6165
|% 0,80
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-7,60
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,59
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.209
|5.341
|10,87
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|5,26
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,60
|87,60
|1,12
|