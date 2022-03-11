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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

11.03.2022 19:16
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan rapor ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009770


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MEPET 2,31 20.281.852 % 10,00  
GRSEL 10,96 27.276.766 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.638.769 % 9,93  
EUYO 3,37 8.901.742 % 8,36  
ALCTL 25,80 54.939.658 % 7,59  
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Dolar 14,7439 14,7782 % -0,51  
Euro 16,0809 16,1604 % -1,13  
Sterlin 19,1838 19,2800 % -0,83  
Frank 15,7275 15,8222 % -0,91  
Riyal 3,9238 3,9434 % -0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -10,64  
Altın Gr. 942 942 -10,18  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 -0,11  
Gümüş Gr. 12,24 12,25 -0,12  
B. Petrol 113 113 3,36  
Seans Raporu 18:05
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