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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.02.2020 17:28
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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bu gün (28.02.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27.02.2020 tarihli 2020/02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Salman Çiftçi'nin yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Ziya Burcuoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Salman Çiftçi'nin şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Ziya Burcuoğlu'nun getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822844


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