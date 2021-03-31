***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2021 18:47
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (31.03.2021) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Hüsnü Kurtiş'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Mustafa Tansu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922356
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 1.397
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1.390
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455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2490
|8,2519
|% -0,86
|
|Euro
|9,7060
|9,7493
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3535
|11,4104
|% -0,53
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1940
|2,2050
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
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Seans Raporu
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