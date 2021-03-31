***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bu gün (31.03.2021) yapılan toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Hüsnü Kurtiş'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Mustafa Tansu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,2- Sayın Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine,Karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922356BIST