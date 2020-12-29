***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 12:30
***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Evli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895386
BIST
14:591.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:597,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:599,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:59445,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 445,03
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ARZUM
|24,86
|22.607.237
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.098.384
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,95
|1.728.143.558
|% 3,62
|
|THYAO
|12,88
|1.232.118.040
|% 2,06
|
|KARTN
|101,50
|744.992.140
|% -1,84
|
|GARAN
|9,93
|726.620.265
|% 0,51
|
|SASA
|20,62
|716.991.731
|% 5,85
|
|KARSN
|3,26
|706.820.831
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,49
|437.845.976
|% 1,63
|
|TSKB
|1,80
|260.193.516
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,55
|222.599.709
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|505.660.384
|% 1,31
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3708
|% -0,91
|
|Euro
|9,0224
|9,0310
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,9258
|9,9756
|% -0,40
|
|Frank
|8,2773
|8,3271
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -0,88
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:58
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15:13KRONT
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 604 adet işlem
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15:12YAYLA
Yüzde 6.15 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 028, 169 adet işlem
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15:11TMSN
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 962, 145 adet işlem
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAL, OYAKC
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, THYAO, DOHOL