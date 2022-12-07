***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 09:17
***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085054
BIST
10:414.991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,59
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.982
10:4118,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:4119,5150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:411.063,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.063,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:41
|BIOEN
|21,34
|110.681.188
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|52.669.230
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.449.623
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.288.771
|% 9,93
|
|PEKGY
|3,07
|29.651.648
|% -7,81
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,52
|13.514.380
|% -6,64
|
|EUREN
|15,64
|226.655.297
|% -6,60
|
|SMRTG
|99,20
|109.759.005
|% -5,52
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|THYAO
|138,40
|1.917.421.649
|% 2,06
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|ASELS
|50,20
|900.162.620
|% 2,37
|
|EREGL
|42,30
|611.858.757
|% -0,66
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,30
|405.662.035
|% 0,83
|
|ODAS
|12,12
|549.061.138
|% 5,39
|
|ISCTR
|10,27
|374.266.647
|% 0,59
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6423
|% 0,04
|
|Euro
|19,5095
|19,5150
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5625
|22,6756
|% 0,08
|
|Frank
|19,7188
|19,8376
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.463
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,36
|0,06
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|