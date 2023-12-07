***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2023 10:56
***IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Özcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223403
BIST
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12:117.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,16
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1128,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0130
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1131,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:111.890,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.890,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:11
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.936.949
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,50
|379.504.025
|% 7,07
|
|EKOS
|42,60
|697.698.126
|% 6,71
|
|MRSHL
|2.134,00
|205.334.345
|% 6,59
|
|SAMAT
|62,45
|73.974.092
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|PRZMA
|50,75
|31.908.041
|% -7,56
|
|THYAO
|253,00
|2.618.218.859
|% 0,70
|
|TUPRS
|151,00
|1.361.411.377
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|SASA
|48,88
|1.266.251.893
|% 1,83
|
|EKGYO
|7,43
|612.510.981
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|189.323.302
|% -0,62
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9215
|28,9253
|% 0,04
|
|Euro
|31,2063
|31,2253
|% 0,28
|
|Sterlin
|36,2466
|36,4284
|% 0,14
|
|Frank
|32,9617
|33,1603
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6881
|7,7267
|% 0,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,33
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|953,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,98
|74,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,92
|2.033,13
|% 0,66
|