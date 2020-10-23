***IHLGM* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.10.2020 08:59
***IHLGM******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLGM, KATMR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/10/2020) KATMR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883158
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
0
En Düşük
0
18:057,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
18:059,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|6,25
|124.059.327
|% 3,09
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,56
|503.618.493
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% 0,00
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9436
|7,9486
|% 0,14
|
|Euro
|9,3741
|9,3818
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3406
|10,3925
|% -0,15
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,45
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
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17:56PRZMA
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Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem