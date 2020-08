IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İRFAN HÜSEYİN YILDIZ 87,5000 TRY 87,5NEJAT GÖRGÜLÜ 50,000 TRY 5NECMETTİN KELEŞ 25,000 TRY 2,5ÖZGÜR ŞENTÜRK 25,000 TRY 2,5YUSUF EVREN 25,000 TRY 2,5TOPLAM 1000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İRFAN HÜSEYİN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 87.5YUSUF EVREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 2.5NEJAT GÖRGÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 5Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıİRFAN HÜSEYİN YILDIZNEJAT GÖRGÜLÜNECMETTİN KELEŞÖZGÜR ŞENTÜRKYUSUF EVRENYetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MORISON KSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868974BIST