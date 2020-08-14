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IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.08.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ 87,5000 TRY 87,5
NEJAT GÖRGÜLÜ 50,000 TRY 5
NECMETTİN KELEŞ 25,000 TRY 2,5
ÖZGÜR ŞENTÜRK 25,000 TRY 2,5
YUSUF EVREN 25,000 TRY 2,5
TOPLAM 1000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 87.5
YUSUF EVREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 2.5
NEJAT GÖRGÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 5

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ
NEJAT GÖRGÜLÜ
NECMETTİN KELEŞ
ÖZGÜR ŞENTÜRK
YUSUF EVREN

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MORISON KSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868974


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Altın Gr. 462 462 1,23  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.067 3.145 36,68  
Yarım 1.483 1.521 17,74  
Çeyrek 744 761 8,88  
Gümüş.Ons 26,97 27,01 -0,50  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 -0,16  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,21  
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