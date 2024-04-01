***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:50
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264952
BIST
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16:029.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,10
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0231,9571
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,4413
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0234,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,5222
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:022.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.502.547
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.426.336
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.486.277
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.667.997.429
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,40
|3.161.464.174
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.533.758.124
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,93
|1.670.556.326
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,35
|2.405.290.921
|% -6,22
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|PETKM
|19,15
|1.518.389.350
|% -3,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9440
|31,9571
|% -1,36
|
|Euro
|34,4654
|34,5148
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,8722
|40,0720
|% -3,85
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:02
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16:17SURGY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 499 adet işlem
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
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16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
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16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem
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16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem