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***IHYAY* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 09:56
***IHYAY* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IHYAY******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fonlar) arasında "Pay Devir ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre, İhlas Yayın Holding A.Ş., İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin 16.800.000 adedini ve Sn. Ahmet Mücahid Ören'de sahip olduğu hisselerin 3.200.000 adedini Fonlara 60 milyon TL bedel ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin sonrasında devir edecektir. Bu devir işlemlerinden sonra Şirketimizin, İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de hisse oranı %45 olarak devam ederken, İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin hisse oranı %3, Sn. Ahmet Mücahid Ören'in hisse oranı %2 olacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261346


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DESPC 63,80 32.961.418 % 10,00  
MEGMT 50,15 197.715.874 % 9,98  
IZINV 65,00 39.393.962 % 9,98  
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