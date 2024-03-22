***IHYAY* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHYAY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fonlar) arasında "Pay Devir ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.Söz konusu sözleşmeye göre, İhlas Yayın Holding A.Ş., İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin 16.800.000 adedini ve Sn. Ahmet Mücahid Ören'de sahip olduğu hisselerin 3.200.000 adedini Fonlara 60 milyon TL bedel ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin sonrasında devir edecektir. Bu devir işlemlerinden sonra Şirketimizin, İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de hisse oranı %45 olarak devam ederken, İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin hisse oranı %3, Sn. Ahmet Mücahid Ören'in hisse oranı %2 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261346BIST