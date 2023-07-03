***IJB* *IPG* *IPJ* *IJC* *CTV* *ITP* *IJE* *DPR* *IBB* *IDF* *IBC* *IDH* *IJM* *IJP* *IPV* *IJT* *IJS* *ILZ* *IJZ* *FBV* *IOG* *IMH* *ISP* *IUU* *ISR* *KKH*
03.07.2023 20:47
***IJB******IPG******IPJ******IJC******CTV******ITP******IJE******DPR******IBB******IDF******IBC******IDH******IJM******IJP******IPV******IJT******IJS******ILZ******IJZ******FBV******IOG******IMH******ISP******IUU******ISR******KKH******IMO******IKL******ICG******IMS******IKP******IMT******CTF******IMY******CTG******IMZ******CTM******CTP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPG, IPV, ISR, IBB, IBC, IPJ, IMS, IMO, IMY, IDF, IMZ, IMT, IMH, DPR, ICG, IUU, CTF, CTP, CTV, CTG, CTM, KKH, IOG, FBV, IDH, IKL, ITP, ILZ, IKP, IJB, IJP, IJZ, IJC, IJT, IJM, IJE, IJS]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ekte unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164708
BIST