***IJB* *IPG* *IPJ* *IJC* *ITP* *TTE* *IBB* *TAU* *IDF* *IDH* *IHK* *IJP* *IJT* *IHT* *ILZ* *IJZ* *FBV* *TI2* *TI4* *TI3* *TI6* *TI7* *ISP* *KKH* *TBV* *IKL*
01.09.2023 13:57
***IJB******IPG******IPJ******IJC******ITP******TTE******IBB******TAU******IDF******IDH******IHK******IJP******IJT******IHT******ILZ******IJZ******FBV******TI2******TI4******TI3******TI6******TI7******ISP******KKH******TBV******IKL******IOP******TMC******IKP******TIE******IEV******IAT*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FBV, IAT, IBB, IDH, IDF, IEV, IHK, IJB, IJC, IJP, IJT, IJZ, IKL, IKP, ILZ, IPG, IPJ, ITP, KKH, TAU, TBV, TI2, TI3, TI4, TI6, TI7, TIE, TMC, TTE, IHT, IOP]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Odeabank A.Ş. tarafından düzenlenen Odeabank A.Ş. Hediye Fon Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190787
BIST