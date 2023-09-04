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***IJB* *IPG* *IPJ* *IJC* *ITP* *TTE* *IBB* *TAU* *IDH* *IHK* *IJP* *IJT* *IHT* *ILZ* *IJZ* *TI2* *TI4* *TI3* *TI6* *TI7* *ISP* *KKH* *TBV* *IKL* *TMC* *IKP*

04.09.2023 14:33
***IJB* *IPG* *IPJ* *IJC* *ITP* *TTE* *IBB* *TAU* *IDH* *IHK* *IJP* *IJT* *IHT* *ILZ* *IJZ* *TI2* *TI4* *TI3*


***IJB******IPG******IPJ******IJC******ITP******TTE******IBB******TAU******IDH******IHK******IJP******IJT******IHT******ILZ******IJZ******TI2******TI4******TI3******TI6******TI7******ISP******KKH******TBV******IKL******TMC******IKP******TIE******IEV*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IBB, IPG, TAU, TTE, IDH, TIE, IJP, TI7, KKH, IJB, IPJ, TI2, IHT, TI3, IHK, TI6, TBV, IKL, IJZ, IJT, IEV, ITP, TMC, TI4, ILZ, IJC, IKP]
Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan  yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Burgan Bank A.Ş. tarafından düzenlenen Burgan Bank A.Ş. Promosyon Kampanyasına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191264


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CWENE 382,80 1.521.126.290 % 10,00  
KZGYO 30,36 4.912.430 % 10,00  
CLEBI 985,60 99.839.110 % 10,00  
OFSYM 93,50 175.831.611 % 10,00  
AGHOL 236,50 583.628.489 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,7663 26,7749 % 0,31  
Euro 28,8855 28,8942 % 0,31  
Sterlin 33,6768 33,8457 % 0,54  
Frank 30,1371 30,3187 % 0,41  
Riyal 7,1155 7,1512 % 0,29  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,57  
Altın Gr. 1.668 1.669 3,73  
Cumhuriyet 11.264 11.434 2,00  
Tam 11.024 11.130 36,00  
Yarım 5.529 5.586 18,00  
Çeyrek 2.756 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 -0,20  
Gümüş Gr. 20,66 20,67 -0,10  
B. Petrol 88,94 88,94 0,39  
Seans Raporu 18:00
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