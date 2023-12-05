***IJB* *IPJ* *IJC* *ITP* *ISP* *IBB* *IUU* *ISR* *IMO* *IBC* *IKL* *IOP* *IDH* *IHK* *IJP* *IMS* *IMT* *IJT* *IMY* *ILZ* *IMZ* *IJZ* *FBV*** İŞ PORTFÖY
05.12.2023 17:51
***IJB******IPJ******IJC******ITP******ISP******IBB******IUU******ISR******IMO******IBC******IKL******IOP******IDH******IHK******IJP******IMS******IMT******IJT******IMY******ILZ******IMZ******IJZ******FBV*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ISR, IBB, IBC, IPJ, IMS, IMO, IMY, IMZ, IMT, IUU, IOP, FBV, IDH, ITP, IKL, ILZ, IHK, IJB, IJP, IJZ, IJC, IJT]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ilgili fonlar alanında unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222458
BIST