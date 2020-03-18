***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.03.2020 17:13
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5034
En Düşük
6,4647
18:057,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1192
En Düşük
7,0471
18:05308,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,86
|Açılış
|: 308,86
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4633
|7,5007
|% -0,67
|
|Frank
|6,6938
|6,7341
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7275
|1,7361
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-10,70
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,04
|12,10
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|1,05
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