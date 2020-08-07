***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -1.217 1.282.878 1.281.661 1.281.661 0 0 0 235.609 3.119.363 1.058.421 4.177.784 30.695.054 0 30.695.054Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 46.944 1.011.477 -1.058.421 -46.944 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.168 0 -7.168 0 0 0 0 0 -7.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.083.961 3.083.961 3.076.793 0 3.076.793Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.083.961 3.083.961 3.083.961 3.083.961Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.168 0 -7.168 -7.168 0 0 0 0 -7.168 -7.168Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.385 1.282.878 1.274.493 0 0 0 0 0 1.274.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.553 0 0 0 4.130.840 3.083.961 7.214.801 33.771.847 0 33.771.847Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -7.768 1.282.878 1.275.110 1.275.110 0 0 0 282.553 4.130.840 2.289.267 6.420.107 32.977.770 32.977.770Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 145.883 2.143.384 -2.289.267 -145.883 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.044 0 9.044 0 0 0 0 0 9.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.006.518 1.006.518 1.015.562 0 1.015.562Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.006.518 1.006.518 1.006.518 1.006.518Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.044 9.044 9.044 0 0 0 0 9.044 9.044Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.276 1.282.878 1.284.154 0 0 0 0 0 1.284.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.436 0 0 0 6.274.224 1.006.518 7.280.742 33.993.332 0 33.993.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.052.981 -278.361Dönem Karı (Zararı)1.006.518 3.083.961Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.006.518 3.083.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler406.353 693.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 160.253 82.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.062 54.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 66.062 54.938Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-84.250 -295.174Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -84.250 -295.174Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 264.288 850.797Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.456.286 -4.060.894Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.161.902 783.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.161.902 783.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.599.997 -3.814.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.599.997 -3.814.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -49.725 -47.839Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.070.130 -970.624İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.070.130 -970.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -3.375 -8.133Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.161 -2.833İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.161 -2.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.869.157 -283.670Alınan Faiz20 83.659 287.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -57.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 100.165 -225.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.736 2.359Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri16 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.768 2.359Kredilerden Nakit Girişleri5 17.768 2.359İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.504YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.965.245 -276.002Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.965.245 -276.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.681.633 14.593.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.646.878 14.317.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.647.826 5.681.990Finansal Yatırımlar4 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7.297.047 6.135.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.297.047 6.135.145Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar20.632.760 23.232.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.632.760 23.232.757Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler84.053 34.323İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 84.053 34.323Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 274.669Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM37.661.686 35.358.884TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.661.686 35.358.884DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar3.003.343 3.160.899Binalar10 1.992.725 2.013.375Tesis, Makine ve Cihazlar10 54.007 63.607Mobilya ve Demirbaşlar10 1.901 12.998Özel Maliyetler10 32.254 46.662Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar922.456 1.024.257Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 46.402 49.099Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 46.402 49.099Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.566.999 4.727.252TOPLAM VARLIKLAR42.228.685 40.086.136KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.288 5.520İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.288 5.520Banka Kredileri5 0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 23.288 5.520Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları209.123 211.003İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları209.123 211.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 209.123 211.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6.487.157 5.417.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.487.157 5.417.027Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 33.948 37.323Diğer Borçlar39.449 38.288İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 39.449 38.288Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 107.195 0Kısa Vadeli Karşılıklar385.672 372.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 60.055 46.851Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 325.617 325.617Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM7.285.832 6.081.629TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.285.832 6.081.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar703.397 807.016İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar703.397 807.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 703.397 807.016Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar220.552 179.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 220.552 179.289Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 25.572 40.432Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER949.521 1.026.737TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.235.353 7.108.366ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.993.332 32.977.770Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.284.154 1.275.110Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.284.154 1.275.110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.276 -7.768Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.282.878 1.282.878Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler428.436 282.553Yasal Yedekler16 428.436 282.553Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 6.274.224 4.130.840Net Dönem Karı veya Zararı1.006.518 2.289.267Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.993.332 32.977.770TOPLAM KAYNAKLAR42.228.685 40.086.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.396.280 6.928.937 787.690 633.511Satışların Maliyeti17 -6.633.137 -4.331.742 -1.123.791 -1.129.556TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.236.857 2.597.195 -336.101 -496.045Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-1.236.857 2.597.195 -336.101 -496.045Genel Yönetim Giderleri18 -1.796.119 -1.721.501 -927.745 -864.716Pazarlama Giderleri18 -30.021 -32.692 -13.038 -16.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 145.546 480.984 132.637 468.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.917.451 1.323.986 -1.144.247 -908.642Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 173.608 364.552 133.810 157.747Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.743.843 1.688.538 -1.010.437 -750.895Finansman Gelirleri21 10.152.646 18.025.098 4.559.195 6.095.536Finansman Giderleri21 -6.137.997 -15.778.878 -3.013.709 -5.315.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.270.806 3.934.758 535.049 29.441Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.288 -850.797 -101.920 8.683Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -281.699 -853.395 -114.977 2.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 17.411 2.598 13.057 6.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.006.518 3.083.961 433.129 38.124DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.006.518 3.083.961 433.129 38.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.006.518 3.083.961 433.129 38.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.044 -7.168 8.652 -7.168Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 11.595 -9.190 11.092 -9.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.551 2.022 -2.440 2.022Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -2.551 2.022 -2.440 2.022Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi13 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.044 -7.168 8.652 -7.168TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.015.562 3.076.793 441.781 30.956Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.015.562 3.076.793 441.781 30.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866712BIST