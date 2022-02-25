***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 15:54
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
16:241.958
En Yüksek
|Değişim
|: 5,75%
|| 106,48
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:2413,8203
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,2027
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:2415,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,2615
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:24838,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -16,82
|Açılış
|: 838,48
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TIRE
|9,46
|27.898.716
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.242.336
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|161.455.887
|% -3,26
|
|ARMDA
|62,00
|3.095.783
|% -2,29
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ULUUN
|6,37
|47.303.319
|% -1,39
|
|THYAO
|27,40
|5.780.926.791
|% 8,39
|
|EREGL
|30,94
|2.410.279.400
|% 6,40
|
|KRDMD
|11,35
|1.348.887.037
|% 7,58
|
|GARAN
|11,41
|1.326.861.917
|% 3,63
|
|YKBNK
|3,71
|982.906.078
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,07
|562.846.184
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,71
|982.906.078
|% 5,10
|
|THYAO
|27,40
|5.780.926.791
|% 8,39
|
|KLGYO
|0,89
|161.455.887
|% -3,26
|
|HUNER
|2,80
|415.198.932
|% 5,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7898
|13,8203
|% -1,45
|
|Euro
|15,5247
|15,5840
|% -1,65
|
|Sterlin
|18,3892
|18,4814
|% -1,73
|
|Frank
|14,7895
|14,8786
|% -1,99
|
|Riyal
|3,6593
|3,6776
|% -1,76
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-3,76
|
|Altın Gr.
|838
|838
|-16,96
|
|Cumhuriyet
|5.603
|5.687
|-483,00
|
|Tam
|5.579
|5.724
|-481,84
|
|Yarım
|2.697
|2.769
|-233,08
|
|Çeyrek
|1.352
|1.385
|-116,54
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|-0,54
|
Seans Raporu
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