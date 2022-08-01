***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 25.000.000 16.980 1.282.878 1.299.858 1.299.858 0 0 0 428.436 6.274.224 101.263 6.375.487 33.103.781 0 33.103.781Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler14 0 0 0 0 0 9.570 91.693 -101.263 -9.570 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 0 0 0 0 -134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 33.391 33.257 0 33.257Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-134 -134 -134 0 0 0 0 33.391 33.391 33.257 33.257Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.846 1.282.878 1.299.724 0 0 0 0 0 1.299.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.006 0 0 0 6.365.917 33.391 6.399.308 33.137.038 0 33.137.038Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -5.706 1.282.878 1.277.172 1.277.172 0 0 0 438.006 6.365.917 1.251.935 7.617.852 34.333.030 34.333.030Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler14 0 0 0 0 0 22.259 1.229.676 -1.251.935 -22.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.218 0 -16.218 0 0 0 0 0 -16.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.638.026 1.638.026 1.621.808 0 1.621.808Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 -16.218 -16.218 -16.218 0 0 0 0 1.638.026 1.638.026 1.621.808 1.621.808Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.924 1.282.878 1.260.954 0 0 0 0 0 1.260.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.265 0 0 0 7.595.593 1.638.026 9.233.619 35.954.838 0 35.954.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.842.098 -346.711Dönem Karı (Zararı)1.638.026 33.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.638.026 33.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler674.991 -368.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 46.482 122.546Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler127.706 36.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 13 127.706 36.546Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.696 -44.616Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -27.696 -44.616Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 528.499 -114.147Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -368.942Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -368.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.745.697 -328.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.981.429 1.682.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.981.429 1.682.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.080.201 1.104.016İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.080.201 1.104.016Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -82.739 -99.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.320.671 -3.103.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.320.671 -3.103.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.731 -14.139Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.558.113 101.706İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.558.113 101.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler639.859 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)639.859 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.058.714 -663.844Alınan Faiz19 27.696 44.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -30.168 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -214.144 272.517YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-114.266 1.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-114.266 1.500.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 11 0 1.500.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -114.266 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-578.391 -118.568Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.155 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 25.155 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -14.948Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 0 -14.948Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -603.546 -103.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.149.441 1.034.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.149.441 1.034.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.172.118 13.445.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.321.559 14.479.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.321.559 28.172.118Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar13.596.143 17.577.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.596.143 17.577.572Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar957.201 3.037.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 957.201 3.037.402Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler190.961 108.222İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 190.961 108.222Diğer Dönen Varlıklar0 46.065.864 48.895.314DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar996.677 1.566.052Binalar10 803.890 812.705Tesis, Makine ve Cihazlar10 192.765 106.027Mobilya ve Demirbaşlar10 0 0Özel Maliyetler10 22 7.461Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 0 639.859Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 35.610 38.310Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 35.610 38.310Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 65.415 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.614.956 3.121.616TOPLAM VARLIKLAR48.680.820 52.016.930KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar37.602 12.447İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37.602 12.447Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 37.602 12.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 203.539İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 203.539Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 203.539Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar10.948.047 13.268.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 10.948.047 13.268.718Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 55.949 50.218Diğer Borçlar212.966 2.771.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 212.966 2.771.079Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 528.819 44.909Kısa Vadeli Karşılıklar449.375 431.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 123.758 105.964Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 325.617 325.617Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM12.232.758 16.782.491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.232.758 16.782.491UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 400.007İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 400.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 400.007Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar493.224 393.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 493.224 393.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 108.194Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER493.224 901.409TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.725.982 17.683.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.954.838 34.333.030Ödenmiş Sermaye14 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.260.954 1.277.172Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.260.954 1.277.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -21.924 -5.706Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.282.878 1.282.878Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler460.265 438.006Yasal Yedekler14 460.265 438.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.595.593 6.365.917Net Dönem Karı veya Zararı1.638.026 1.251.935TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.954.838 34.333.030TOPLAM KAYNAKLAR48.680.820 52.016.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 16.395.164 5.317.005 7.880.102 4.086.807Satışların Maliyeti15 -18.545.047 -7.511.108 -8.478.269 -3.546.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.149.883 -2.194.103 -598.167 539.808Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-2.149.883 -2.194.103 -598.167 539.808Genel Yönetim Giderleri16 -3.480.184 -1.889.401 -1.842.109 -1.054.458Pazarlama Giderleri16 -90.945 -41.082 -70.727 -20.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 209.038 170.703 98.636 137.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.511.974 -3.953.883 -2.412.367 -397.438Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 286.428 613.197 276.306 585.627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.225.546 -3.340.686 -2.136.061 188.189Finansman Gelirleri20 16.711.172 12.627.370 8.313.072 5.382.877Finansman Giderleri20 -9.319.101 -9.367.440 -3.757.769 -4.086.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.166.525 -80.756 2.419.242 1.484.959Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -528.499 114.147 -467.445 -198.890Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -698.054 0 -516.697 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 169.555 114.147 49.252 -198.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.218 -134 11.643 -5.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -20.272 -167 14.554 -6.301Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.054 33 -2.911 1.260Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.054 33 -2.911 1.260Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.218 -134 Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.621.808 33.257 1.963.440 1.281.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050403BIST