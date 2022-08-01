***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.08.2022 17:25
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 25.000.000 16.980 1.282.878 1.299.858 1.299.858 0 0 0 428.436 6.274.224 101.263 6.375.487 33.103.781 0 33.103.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
14 0 0 0 0 0 9.570 91.693 -101.263 -9.570 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 0 0 0 0 -134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 33.391 33.257 0 33.257
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134 -134 -134 0 0 0 0 33.391 33.391 33.257 33.257
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.846 1.282.878 1.299.724 0 0 0 0 0 1.299.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.006 0 0 0 6.365.917 33.391 6.399.308 33.137.038 0 33.137.038
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -5.706 1.282.878 1.277.172 1.277.172 0 0 0 438.006 6.365.917 1.251.935 7.617.852 34.333.030 34.333.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
14 0 0 0 0 0 22.259 1.229.676 -1.251.935 -22.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.218 0 -16.218 0 0 0 0 0 -16.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.638.026 1.638.026 1.621.808 0 1.621.808
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -16.218 -16.218 -16.218 0 0 0 0 1.638.026 1.638.026 1.621.808 1.621.808
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.924 1.282.878 1.260.954 0 0 0 0 0 1.260.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.265 0 0 0 7.595.593 1.638.026 9.233.619 35.954.838 0 35.954.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.842.098 -346.711
Dönem Karı (Zararı)
1.638.026 33.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.638.026 33.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
674.991 -368.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 46.482 122.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.706 36.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13 127.706 36.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.696 -44.616
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.696 -44.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 528.499 -114.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -368.942
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -368.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.745.697 -328.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.981.429 1.682.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.981.429 1.682.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.080.201 1.104.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.080.201 1.104.016
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -82.739 -99.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.320.671 -3.103.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.320.671 -3.103.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.731 -14.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.558.113 101.706
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.558.113 101.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
639.859 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
639.859 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.058.714 -663.844
Alınan Faiz
19 27.696 44.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -30.168 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -214.144 272.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-114.266 1.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.266 1.500.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 0 1.500.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -114.266 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-578.391 -118.568
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.155 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 25.155 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.948
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 -14.948
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -603.546 -103.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.149.441 1.034.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.149.441 1.034.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.172.118 13.445.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.321.559 14.479.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.321.559 28.172.118
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
13.596.143 17.577.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.596.143 17.577.572
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
957.201 3.037.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 957.201 3.037.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
190.961 108.222
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 190.961 108.222
Diğer Dönen Varlıklar
0 46.065.864 48.895.314
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
996.677 1.566.052
Binalar
10 803.890 812.705
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 192.765 106.027
Mobilya ve Demirbaşlar
10 0 0
Özel Maliyetler
10 22 7.461
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 0 639.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 35.610 38.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 35.610 38.310
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 65.415 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.614.956 3.121.616
TOPLAM VARLIKLAR
48.680.820 52.016.930
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.602 12.447
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.602 12.447
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 37.602 12.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 203.539
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 203.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 203.539
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10.948.047 13.268.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.948.047 13.268.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 55.949 50.218
Diğer Borçlar
212.966 2.771.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 212.966 2.771.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 528.819 44.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
449.375 431.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 123.758 105.964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 325.617 325.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
12.232.758 16.782.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.232.758 16.782.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 400.007
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 400.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 400.007
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
493.224 393.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 493.224 393.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 108.194
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.224 901.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.725.982 17.683.900
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.954.838 34.333.030
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.260.954 1.277.172
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.260.954 1.277.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -21.924 -5.706
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.282.878 1.282.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
460.265 438.006
Yasal Yedekler
14 460.265 438.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.595.593 6.365.917
Net Dönem Karı veya Zararı
1.638.026 1.251.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.954.838 34.333.030
TOPLAM KAYNAKLAR
48.680.820 52.016.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 16.395.164 5.317.005 7.880.102 4.086.807
Satışların Maliyeti
15 -18.545.047 -7.511.108 -8.478.269 -3.546.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.149.883 -2.194.103 -598.167 539.808
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.149.883 -2.194.103 -598.167 539.808
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.480.184 -1.889.401 -1.842.109 -1.054.458
Pazarlama Giderleri
16 -90.945 -41.082 -70.727 -20.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 209.038 170.703 98.636 137.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.511.974 -3.953.883 -2.412.367 -397.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 286.428 613.197 276.306 585.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.225.546 -3.340.686 -2.136.061 188.189
Finansman Gelirleri
20 16.711.172 12.627.370 8.313.072 5.382.877
Finansman Giderleri
20 -9.319.101 -9.367.440 -3.757.769 -4.086.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.166.525 -80.756 2.419.242 1.484.959
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -528.499 114.147 -467.445 -198.890
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -698.054 0 -516.697 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 169.555 114.147 49.252 -198.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.638.026 33.391 1.951.797 1.286.069
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.218 -134 11.643 -5.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -20.272 -167 14.554 -6.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.054 33 -2.911 1.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.054 33 -2.911 1.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.218 -134 Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.621.808 33.257 1.963.440 1.281.028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050403
BIST