***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
30.04.2021 12:46
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/032021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 / 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933204
BIST
12:441.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:448,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2682
En Düşük
8,1830
12:4410,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:44468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:44
|FORMT
|1,32
|8.463.434
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.250.586
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.853.110
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|85.390.877
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|68.801.232
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.487.835
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,86
|62.757.881
|% -7,75
|
|FENER
|27,00
|35.291.769
|% -6,18
|
|KOZAL
|113,60
|609.447.030
|% 4,80
|
|THYAO
|12,18
|503.274.249
|% 1,67
|
|EREGL
|19,30
|409.197.849
|% 0,21
|
|PETKM
|6,65
|405.466.294
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|377.062.301
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|176.330.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|138.492.640
|% 0,48
|
|PETKM
|6,65
|405.466.294
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|377.062.301
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|340.366.371
|% 0,70
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2630
|8,2682
|% 0,79
|
|Euro
|9,9991
|10,0042
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4401
|11,4975
|% 0,37
|
|Frank
|9,0472
|9,1017
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1937
|2,2047
|% 0,63
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,01
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|-0,74
|