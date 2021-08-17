***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 30/062021Mali Tablonun Verildiği OtoriteZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 / 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958578BIST