***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:27
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 30/09/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 / 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978323
BIST
16:371.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:3710,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,2765
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5933
En Düşük
10,2960
16:3711,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,2981
|Açılış
|: 11,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9787
En Düşük
11,6569
16:37630,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 16,87
|Açılış
|: 630,06
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PRKAB
|40,70
|285.943.468
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.375.046
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.566.715
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,18
|77.351.760
|% -6,34
|
|DOGUB
|3,06
|1.108.159
|% -5,26
|
|ELITE
|18,74
|203.100.697
|% -4,97
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|GARAN
|11,95
|2.117.566.398
|% -0,99
|
|SISE
|10,30
|1.534.123.971
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,66
|1.095.592.357
|% 2,00
|
|THYAO
|17,87
|886.943.244
|% 1,19
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|ADESE
|1,06
|286.912.058
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,33
|856.534.028
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,13
|455.482.103
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|309.764.449
|% 1,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5861
|10,5933
|% 2,68
|
|Euro
|11,9709
|11,9787
|% 2,55
|
|Sterlin
|14,1550
|14,2260
|% 2,53
|
|Frank
|11,2785
|11,3465
|% 2,16
|
|Riyal
|2,8006
|2,8146
|% 2,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|11,62
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,07
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.150
|4.254
|101,08
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,89
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,45
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|