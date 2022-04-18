***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-20108 sayılı yazısı ile 'Barbaros Mahallesi, Yenisahra Mahallesi Ak Zambak Sok.N13 A Blok Kat:17 Daire: 101 34746 –Ataşehir-İSTANBUL' adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021485BIST