***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 Tarih ve 2023-11 sayılı toplantısında şirketimizin yurt içi işlem aracılığı faaliyet izin başvurusunun Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri tablosu ek' te yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118346BIST