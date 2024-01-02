***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 20.12.2023 tarihinde 2023-28 sayılı karar ile 31.12.2023 tarihi itibariyle,Barbaros Mahallesi, Yenisahra Mahallesi Ak Zambak Sok.N13 A Blok Kat:17 Daire: 101 34746 –Ataşehir-İSTANBUL' adresinde bulunan Ataşehir İrtibat Büromuzun kapatılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231288BIST