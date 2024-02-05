***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Sermayemizin 25.000.000,- TL'den 85.000.000,- TL'ye artırılması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup,02/02/2024 Tescil ettirilmiş ve 02/02/2024 tarih ve 11014 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246749BIST