***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2022 14:13
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Aydın TUNALI Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KURU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Yasemin MERÇİL Yönetim Kurulu Üyesi
Avni Gökhan KARAMEHMET Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011940
BIST
15:272.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,90
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:2714,8206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:2716,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0205
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:27916,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,27
|Açılış
|: 916,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ENSRI
|15,40
|1.587.124
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.437.775
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.957.078
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,20
|37.890.778
|% 9,74
|
|ISYAT
|3,76
|42.965.191
|% 9,30
|
|PKENT
|288,10
|139.769.820
|% -9,57
|
|AYEN
|11,96
|90.348.757
|% -9,46
|
|SANEL
|7,12
|6.733.973
|% -6,19
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|TSGYO
|4,44
|31.497.850
|% -4,31
|
|EREGL
|33,36
|2.918.193.765
|% 4,81
|
|THYAO
|28,42
|2.752.527.439
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,19
|2.068.225.852
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.201.673.899
|% 0,59
|
|FROTO
|308,40
|801.737.166
|% 2,97
|
|ODAS
|1,64
|258.063.260
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,19
|2.068.225.852
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,64
|410.351.974
|% 1,39
|
|GARAN
|11,90
|1.201.673.899
|% 0,59
|
|THYAO
|28,42
|2.752.527.439
|% 1,79
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8053
|14,8192
|% -0,05
|
|Euro
|16,3348
|16,3491
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,5485
|19,6465
|% 0,41
|
|Frank
|15,8177
|15,9130
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9362
|3,9560
|% -0,11
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-8,64
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-21,06
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-10,19
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,38
|