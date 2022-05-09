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***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2022 14:51
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ATAŞEHİR İRTİBAT OFİSİ İRTİBAT OFİSİ Barbaros Mahallesi, Ak Zambak Sok.No:3 A Blok Kat:17 Daire: 101 Ataşehir-İSTANBUL Gözde BÜYÜKKARA 0212 709 99 07 0212 276 20 60 12.04.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027751


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2436 15,2518 % 1,11  
Euro 16,0902 16,1085 % 1,05  
Sterlin 18,6978 18,7916 % 0,83  
Frank 15,2477 15,3395 % 0,86  
Riyal 4,0453 4,0656 % 0,89  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -10,67  
Altın Gr. 903 903 3,44  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,54 21,58 -0,24  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 -0,02  
B. Petrol 103 103 -2,79  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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