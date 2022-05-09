***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2022 14:51
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ATAŞEHİR İRTİBAT OFİSİ İRTİBAT OFİSİ Barbaros Mahallesi, Ak Zambak Sok.No:3 A Blok Kat:17 Daire: 101 Ataşehir-İSTANBUL Gözde BÜYÜKKARA 0212 709 99 07 0212 276 20 60 12.04.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027751
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1681
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1854
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05902,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,79
|Açılış
|: 902,06
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2436
|15,2518
|% 1,11
|
|Euro
|16,0902
|16,1085
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,6978
|18,7916
|% 0,83
|
|Frank
|15,2477
|15,3395
|% 0,86
|
|Riyal
|4,0453
|4,0656
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-10,67
|
|Altın Gr.
|903
|903
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-2,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD