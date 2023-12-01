***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2023 17:21
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYDIN TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 100
ENGİN KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YASEMİN MERÇİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYDIN TUNALI Yöentim Kurulu Başkanı
ENGİN KURU -Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Aydın TUNALI Yönetim Kurulu Başkanı
Yasemin MERÇİL Yönetim Kurulu Üyesi
Engin KURU Yönetim Kurulu Üyesi
Avni Gökhan KARAMEHMET Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221639
BIST