***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYDIN TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 100ENGİN KURU Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYASEMİN MERÇİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi AvukatYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYDIN TUNALI Yöentim Kurulu BaşkanıENGİN KURU -Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAydın TUNALI Yönetim Kurulu BaşkanıYasemin MERÇİL Yönetim Kurulu ÜyesiEngin KURU Yönetim Kurulu ÜyesiAvni Gökhan KARAMEHMET Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221639BIST