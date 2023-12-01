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***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 18:26
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYDIN TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 90.1
ENGİN KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YASEMİN MERÇİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221680


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 15,07 18.472.281 % 10,00  
BALAT 28,60 3.551.536 % 10,00  
BURCE 168,30 260.399.010 % 10,00  
PAPIL 46,86 254.349.666 % 10,00  
KLNMA 40,70 3.551.304 % 10,00  
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17:58 Alış Satış %  
Dolar 28,9038 28,9131 % 0,14  
Euro 31,3392 31,3548 % -0,44  
Sterlin 36,4141 36,5967 % 0,20  
Frank 32,9703 33,1690 % 0,42  
Riyal 7,6843 7,7228 % 0,14  
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17:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,25 25,28 % 0,66  
Platin 929,55 932,58 % 0,66  
Paladyum 998,77 1.003,70 % 0,66  
Brent Pet. 81,48 81,48 % 0,66  
Altın Ons 2.047,99 2.048,28 % 0,66  
Seans Raporu 17:58
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