***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2024 14:38
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 85.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AYDIN TUNALI 22525000 TRY 26,50
AYLİN YIKILMAZOĞLU 62475000 TRY 73,50
TOPLAM 85000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246750
BIST
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15:358.756
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 89,86
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3530,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0631
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3532,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0581
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:351.988,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MEGMT
|55,00
|893.398.572
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.553.996
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,66
|479.613.223
|% -9,08
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|285,50
|9.895.786.722
|% 1,42
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,34
|3.134.581.364
|% 2,75
|
|SASA
|39,22
|3.043.275.866
|% 4,20
|
|BINHO
|622,50
|2.869.649.392
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|307.457.148
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.243.858.189
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,96
|2.722.206.122
|% 1,56
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5479
|30,5538
|% 0,21
|
|Euro
|32,8818
|32,8916
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2891
|38,4812
|% -0,33
|
|Frank
|35,0032
|35,2141
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1212
|8,1620
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|900,50
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,45
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,50
|2.023,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:49EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 514 adet işlem
-
15:48YAPRK
Yüzde 6.95 oranında artışla 311.75 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 196 adet işlem
-
15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de
-
15:46SURGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 852, 768 adet işlem