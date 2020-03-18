***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2020Karar Sayısı2020-2Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 01/01/2019 -31/12/2019 dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS' ye göre hazırlanmış söz konusu Finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II-14-1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 01/01/2019 -31/12/2019 dönemi ile ilgili Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu' na gerekli bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830455BIST