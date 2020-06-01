***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 10:52
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 31 /03 /2020 dönemine ilişkin finansal tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumunu ve kar zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
Aydın TUNALI
Başkan
Engin KURU
Üye
Yasemin MERÇİL
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847968
BIST
12:14106.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.345,10
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:146,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8251
En Düşük
6,7931
12:147,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:14380,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,74
|Açılış
|: 380,95
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.705.425
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.580.234
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.431.809
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.591.710
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|893.947
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|576.029.313
|% 1,83
|
|GARAN
|7,93
|465.003.793
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|461.231.989
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|388.957.027
|% 4,13
|
|ASELS
|30,82
|360.320.093
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,57
|461.231.989
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|388.957.027
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|92.156.598
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,35
|170.682.224
|% 1,29
|
|TSKB
|1,15
|79.601.957
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4387
|8,4810
|% 0,51
|
|Frank
|7,0841
|7,1268
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,80
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,80
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|10,90
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|0,14
|