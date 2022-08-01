***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.08.2022 17:25
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022-10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30 /06 /2022 dönemine ilişkin finansal tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumunu ve kar zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050404
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9546
En Düşük
17,9324
18:0518,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2613
En Düşük
18,2344
18:051.016,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.016,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.015,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9362
|17,9391
|% -0,04
|
|Euro
|18,2244
|18,2707
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7525
|21,8616
|% -0,52
|
|Frank
|18,6652
|18,7776
|% -0,55
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-10,33
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.778
|6.858
|-25,00
|
|Yarım
|3.303
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,02
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,55
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLKIM
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17:56KATMR
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17:55
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