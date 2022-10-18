***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
18.10.2022 15:17
***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/10/2022
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30 /09 /2022 dönemine ilişkin finansal tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumunu ve kar zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
Aydın TUNALI
Başkan
Engin KURU
Üye
Yasemin MERÇİL
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072658
BIST
17:213.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 30,95
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2118,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2118,2271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1017
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:21977,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,80
|Açılış
|: 977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GESAN
|149,60
|548.178.614
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.202.383
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|180.019.290
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.593.676
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.949.054
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,09
|18.654.919
|% -7,27
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|AKFGY
|4,15
|322.881.836
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,46
|36.172.355
|% -4,65
|
|THYAO
|97,55
|5.577.175.525
|% 0,31
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,62
|4.983.081.796
|% 2,45
|
|AKBNK
|15,43
|4.801.671.286
|% 2,25
|
|ISCTR
|9,92
|3.854.201.266
|% 4,75
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,62
|4.983.081.796
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,40
|1.881.669.010
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,92
|3.854.201.266
|% 4,75
|
|AKBNK
|15,43
|4.801.671.286
|% 2,25
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5964
|% 0,06
|
|Euro
|18,2177
|18,2271
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8584
|20,9631
|% -0,59
|
|Frank
|18,4602
|18,5714
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% -0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,34
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.645
|6.736
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,39
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 208 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de