***ILC* *ILE* *EPO* *IOJ* *IFD* *ITR* *IUS* *ILI* *IOL* *ISP* *INR* *KLM* *CSD* *GMZ* *ONS* *ITA* *KOZ* *UST* *ITD*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel
06.07.2023 18:18
***ILC******ILE******EPO******IOJ******IFD******ITR******IUS******ILI******IOL******ISP******INR******KLM******CSD******GMZ******ONS******ITA******KOZ******UST******ITD*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IOL, IUS, IOJ, ITR, ITD, ITA, KLM, GMZ, INR, KOZ, CSD, EPO, UST, ONS, ILC, ILE, ILI, IFD]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ekte unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166553
BIST