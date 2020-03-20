***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 15:11
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 31.013.983
Transferler
-371.398 371.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.622 60.196 60.196
Dönem Karı (Zararı)
63.622 63.622 63.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.426 -3.426 -3.426
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Transferler
63.622 -63.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
314.733 314.733
Dönem Karı (Zararı)
323.526 323.526 323.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.793 -8.793 -8.793
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-768.545 15.926.384
Dönem Karı (Zararı)
323.526 63.622
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
323.526 63.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
379.013 419.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 377.429 441.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.800 -21.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 33.800 -21.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -32.216 -442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.536.763 15.473.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.825.429 24.627.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.825.429 24.627.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.078.791 7.294.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.078.791 7.294.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 17.062 61.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.344.938 -16.508.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.344.938 -16.508.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.044 -3.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.413 2.194
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.413 2.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-834.224 15.955.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 65.679 -29.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.710 -11.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.710 -11.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -172.710 -11.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-941.255 15.915.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -941.255 15.915.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.441.882 10.526.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.500.627 26.441.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.500.627 26.441.882
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
29.888.680 22.063.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.888.680 22.063.251
Diğer Alacaklar
4.193.180 503.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.193.180 503.273
Peşin Ödenmiş Giderler
11.013 28.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.013 28.075
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 64.911 61.039
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
59.658.411 49.097.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.658.411 49.097.520
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
1.244.925 856.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.244.925 856.041
Maddi Duran Varlıklar
369.967 474.070
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 325.750 362.985
Mobilya ve Demirbaşlar
11 37.349 73.149
Özel Maliyetler
11 6.868 37.936
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.023 183.638
Bilgisayar Yazılımları
12 83.023 183.638
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 15.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.857.626 1.689.349
TOPLAM VARLIKLAR
61.516.037 50.786.869
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.872.455 19.527.517
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.872.455 19.527.517
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.872.455 19.527.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 43.053 41.009
Diğer Borçlar
42.984 39.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.984 39.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
69.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.617 19.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.617 19.511
ARA TOPLAM
30.056.660 19.627.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.056.660 19.627.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.510 35.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 68.510 35.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.955 50.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.465 85.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.127.125 19.712.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.388.912 31.074.179
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-57.809 -49.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.809 -49.016
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -57.809 -49.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
298.647 298.647
Yasal Yedekler
18 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 824.548 760.926
Net Dönem Karı veya Zararı
18 323.526 63.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.388.912 31.074.179
TOPLAM KAYNAKLAR
61.516.037 50.786.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.613.948 1.504.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.613.948 1.504.162
BRÜT KAR (ZARAR)
3.613.948 1.504.162
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.266.846 -4.486.746
Pazarlama Giderleri
20 -966.424 -3.916.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 335.309 120.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -21.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.284.013 -6.800.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.373.002 1.308.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-911.011 -5.491.840
Finansman Gelirleri
24 40.302.177 66.934.416
Finansman Giderleri
25 -38.949.423 -61.378.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
441.743 64.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.217 -414
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-148.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 30.018 -414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
323.526 63.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
323.526 63.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
323.526 63.622
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.793 -3.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -10.991 -4.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.198 857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.198 857
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.793 -3.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
314.733 60.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
314.733 60.196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831016
BIST