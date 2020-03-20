***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 31.013.983Transferler-371.398 371.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.622 60.196 60.196Dönem Karı (Zararı)63.622 63.622 63.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.426 -3.426 -3.426Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Transferler63.622 -63.622Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)314.733 314.733Dönem Karı (Zararı)323.526 323.526 323.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.793 -8.793 -8.793Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-768.545 15.926.384Dönem Karı (Zararı)323.526 63.622Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)323.526 63.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler379.013 419.044Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 377.429 441.462Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.800 -21.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 33.800 -21.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -32.216 -442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.536.763 15.473.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.825.429 24.627.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.825.429 24.627.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.078.791 7.294.286İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.078.791 7.294.286Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 17.062 61.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.344.938 -16.508.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 10.344.938 -16.508.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 2.044 -3.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.413 2.194İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.413 2.194Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-834.224 15.955.940Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 65.679 -29.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.710 -11.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.710 -11.352Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -172.710 -11.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-941.255 15.915.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -941.255 15.915.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.441.882 10.526.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.500.627 26.441.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.500.627 26.441.882Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar29.888.680 22.063.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 29.888.680 22.063.251Diğer Alacaklar4.193.180 503.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.193.180 503.273Peşin Ödenmiş Giderler11.013 28.075İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.013 28.075Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 64.911 61.039Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM59.658.411 49.097.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.658.411 49.097.520DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 159.711 159.711Diğer Alacaklar1.244.925 856.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.244.925 856.041Maddi Duran Varlıklar369.967 474.070Tesis, Makine ve Cihazlar11 325.750 362.985Mobilya ve Demirbaşlar11 37.349 73.149Özel Maliyetler11 6.868 37.936Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.023 183.638Bilgisayar Yazılımları12 83.023 183.638Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı26 15.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.857.626 1.689.349TOPLAM VARLIKLAR61.516.037 50.786.869KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.872.455 19.527.517İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.872.455 19.527.517Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 29.872.455 19.527.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 43.053 41.009Diğer Borçlar42.984 39.570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 42.984 39.570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü69.551Kısa Vadeli Karşılıklar28.617 19.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 28.617 19.511ARA TOPLAM30.056.660 19.627.607TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.056.660 19.627.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar68.510 35.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 68.510 35.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.955 50.060TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.465 85.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.127.125 19.712.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.388.912 31.074.179Ödenmiş Sermaye18 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-57.809 -49.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.809 -49.016Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -57.809 -49.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler298.647 298.647Yasal Yedekler18 298.647 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 824.548 760.926Net Dönem Karı veya Zararı18 323.526 63.622TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.388.912 31.074.179TOPLAM KAYNAKLAR61.516.037 50.786.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.613.948 1.504.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.613.948 1.504.162BRÜT KAR (ZARAR)3.613.948 1.504.162Genel Yönetim Giderleri20 -5.266.846 -4.486.746Pazarlama Giderleri20 -966.424 -3.916.951Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 335.309 120.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -21.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.284.013 -6.800.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.373.002 1.308.265FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-911.011 -5.491.840Finansman Gelirleri24 40.302.177 66.934.416Finansman Giderleri25 -38.949.423 -61.378.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)441.743 64.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-118.217 -414Dönem Vergi (Gideri) Geliri-148.235Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 30.018 -414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)323.526 63.622DÖNEM KARI (ZARARI)323.526 63.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları323.526 63.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.793 -3.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -10.991 -4.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.198 857Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 2.198 857Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.793 -3.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)314.733 60.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları314.733 60.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831016BIST