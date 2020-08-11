***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Transferler63.622 -63.622Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.895 171.316 166.421 166.421Dönem Karı (Zararı)171.316 171.316 171.316Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.895 -4.895 -4.895Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -53.911 298.647 824.548 171.316 31.240.600 31.240.600Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912Transferler323.526 -323.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)990 2.346.598 2.346.598Dönem Karı (Zararı)2.345.608 2.345.608 2.345.608Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)990 2.345.608 990 990Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -56.819 298.647 1.148.073 2.345.608 33.735.509 33.735.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.260.324 7.744.256Dönem Karı (Zararı)2.345.608 171.316Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.345.608 171.316Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.382 288.150Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 127.065 276.707Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.665 18.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 47.665 18.397Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -11.348 -6.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.334.581 7.215.080Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.780.632 -7.272.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -15.780.632 -7.272.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.915.437 -450.453İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3.915.437 -450.453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -145.988 -41.842Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.745.089 13.169.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 17.745.089 13.169.152Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 13.875 32.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.586.800 1.778.770İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.586.800 1.778.770Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.843.571 7.674.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 416.753 69.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-366.566 -351.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-366.566 -351.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -366.566 -351.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 235.877Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 235.877Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 235.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.893.758 7.628.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 12.893.758 7.628.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.500.627 26.441.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.394.385 34.070.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 38.394.385 25.500.627Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar45.669.312 29.888.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 45.669.312 29.888.680Diğer Alacaklar222.341 4.193.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 222.341 4.193.180Peşin Ödenmiş Giderler157.001 11.013İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 157.001 11.013Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 70.222 64.911Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM84.513.261 59.658.411TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.513.261 59.658.411DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 159.711 159.711Diğer Alacaklar1.300.327 1.244.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.300.327 1.244.925Maddi Duran Varlıklar615.390 369.967Tesis, Makine ve Cihazlar11 592.450 325.750Mobilya ve Demirbaşlar11 22.751 37.350Özel Maliyetler11 189 6.867Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 77.101 83.023Bilgisayar Yazılımları12 77.101 83.023Ertelenmiş Vergi Varlığı26 9.393 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.161.922 1.857.626TOPLAM VARLIKLAR86.675.183 61.516.037KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.617.544 29.872.455İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.617.544 29.872.455Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 47.617.544 29.872.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 56.928 43.053Diğer Borçlar4.629.785 42.984İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.629.785 42.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü491.615 69.551Kısa Vadeli Karşılıklar59.105 28.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 59.105 28.617ARA TOPLAM52.854.977 30.056.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.854.977 30.056.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar84.697 68.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 84.697 68.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 1.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.697 70.465TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.939.674 30.127.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.735.509 31.388.912Ödenmiş Sermaye18 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-56.819 -57.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.819 -57.809Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -56.819 -57.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler298.647 298.647Yasal Yedekler18 298.647 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.148.073 824.548Net Dönem Karı veya Zararı18 2.345.608 323.526TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.735.509 31.388.912TOPLAM KAYNAKLAR86.675.183 61.516.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835BRÜT KAR (ZARAR)2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835Genel Yönetim Giderleri20 -2.889.180 -2.413.469 -1.629.644 -1.228.139Pazarlama Giderleri20 -574.978 -600.236 -308.483 -304.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 358.170 105.185 174.706 49.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -87.783 0 -26.277 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.134.351 -1.476.335 -55.939 -218.723Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 412.841 856.932 232.883 452.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-721.510 -619.403 176.944 233.353Finansman Gelirleri24 15.579.087 21.669.207 8.036.549 11.417.222Finansman Giderleri25 -11.840.699 -20.795.091 -6.044.745 -11.367.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.016.878 254.713 2.168.748 283.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-671.270 -83.397 -482.898 -96.428Dönem Vergi (Gideri) Geliri-682.865 -89.127 -486.437 -89.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 11.595 5.730 3.539 -7.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.345.608 171.316 1.685.850 186.600DÖNEM KARI (ZARARI)2.345.608 171.316 1.685.850 186.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.345.608 171.316 1.685.850 186.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar990 -4.895 7.302 -1.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.238 -6.119 9.128 -1.575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-248 1.224 -1.826 315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-248 1.224 -1.826 315Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)990 -4.895 7.302 -1.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.346.598 166.421 1.693.152 185.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.346.598 166.421 1.693.152 185.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868060BIST