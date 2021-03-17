***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.229.133 -768.545Dönem Karı (Zararı)6.558.865 323.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.558.865 323.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.543.676 379.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 496.994 377.429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler830.500 33.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 480.090 33.800Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 350.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler156.649 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 156.649Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 59.533 -32.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.181.462 -1.536.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.795.671 -7.825.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -35.795.671 -7.825.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.558.221 -4.078.791İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.558.221 -4.078.791Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -136.472 17.062Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.130.461 10.344.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 28.130.461 10.344.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 51.916 2.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.525 3.413İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 126.525 3.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.078.921 -834.224Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 1.164.911 65.679Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.315.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.571.723 -172.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.571.723 -172.710Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.557.563 -172.710Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -14.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-225.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -225.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.025.856 -941.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -7.025.856 -941.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.601.532 26.441.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.575.676 25.500.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler