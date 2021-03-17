***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.03.2021 20:01
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.229.133 -768.545
Dönem Karı (Zararı)
6.558.865 323.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.558.865 323.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.543.676 379.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 496.994 377.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
830.500 33.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 480.090 33.800
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 350.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
156.649 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 156.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 59.533 -32.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.181.462 -1.536.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.795.671 -7.825.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -35.795.671 -7.825.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.558.221 -4.078.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.558.221 -4.078.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -136.472 17.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.130.461 10.344.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.130.461 10.344.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 51.916 2.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.525 3.413
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 126.525 3.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.078.921 -834.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 1.164.911 65.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.315.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.571.723 -172.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.571.723 -172.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.557.563 -172.710
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -225.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.025.856 -941.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -7.025.856 -941.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.601.532 26.441.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.575.676 25.500.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler