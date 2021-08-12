***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 824.548 323.526 0 31.388.912 31.388.912Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler323.526 -323.526 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.345.608 0 2.346.598 2.346.598Dönem Karı (Zararı)2.345.608 2.345.608 2.345.608Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 990 990 990Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 2.345.608 0 33.735.510 33.735.510Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.666 0 0 0 0 -65.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 1.148.074 6.558.865 0 39.229.914 39.229.914Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.558.865 -6.558.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.029.705 0 6.035.038 6.035.038Dönem Karı (Zararı)6.029.705 6.029.705 6.029.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 5.333 5.333 5.333Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.666 0 0 0 0 -60.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.647 0 0 0 7.706.939 6.029.705 0 45.264.952 45.264.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.192.606 13.260.324Dönem Karı (Zararı)6.029.705 2.345.608Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.029.705 2.345.608Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.496.572 163.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.300.382 127.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-275.888 47.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -210.305 47.665Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -65.583 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler537.985 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 537.985 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -65.907 -11.348Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-494.330 10.334.581Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.676.037 -15.780.632İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 -2.019.437 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -33.656.600 -15.780.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.569.517 3.915.437İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-8 -3.310.402 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.879.919 3.915.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -524.002 -145.988Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.395.210 17.745.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 669.666 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 31.725.544 17.745.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 107.015 13.875Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler633.967 4.586.800İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 633.967 4.586.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.031.947 12.843.571Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -601.455 416.753Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -9.623.098 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-453.582 -366.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-453.582 -366.566Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -350.128 -366.566Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -103.454 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.031.613 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.055.761 0Kredilerden Nakit Girişleri6 20.055.761 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.024.148 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.385.425 12.893.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 15.385.425 12.893.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.575.676 25.500.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.961.101 38.394.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.800.006 19.774.956Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar101.360.388 65.684.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.019.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 99.340.951 65.684.351Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.450.569 8.122.011İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.310.402 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 140.167 8.122.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler584.054 20.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 584.054 20.447ARA TOPLAM150.195.017 93.601.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR150.195.017 93.601.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar3.976.240 1.874.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.976.240 1.874.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 10.358.196 6.891.341Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.650.254 2.652.311Mobilya ve Demirbaşlar10 10.196 14.317Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 7.697.746 4.224.379Diğer Maddi Duran Varlıklar10 0 334Maddi Olmayan Duran Varlıklar167.903 83.094Bilgisayar Yazılımları11 167.903 83.094Peşin Ödenmiş Giderler87.433 127.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 87.433 127.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.107.026 10.493.042TOPLAM VARLIKLAR166.302.043 104.094.807KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.088.672 946.540İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.894.252 0Banka Kredileri3-6 20.011.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar3-6 1.883.141İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar194.420 946.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 138.659 946.540Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 55.761 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar90.398.126 58.002.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 669.666 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 89.728.460 58.002.916Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 201.984 94.969Diğer Borçlar803.476 169.509İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 803.476 169.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 568.096 1.169.551Kısa Vadeli Karşılıklar568.130 876.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 283.303 525.976Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 284.827 350.410Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM114.628.484 61.259.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.628.484 61.259.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.259.344 3.416.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.156.572 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3-6 6.156.572İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar102.772 3.416.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 102.772 3.416.887Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar86.353 60.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 86.353 60.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 62.910 127.483Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.408.607 3.605.022TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.037.091 64.864.893ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.264.952 39.229.914Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.229.661 1.224.328Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -60.005 -65.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -60.005 -65.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 298.647 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 7.706.939 1.148.074Net Dönem Karı veya Zararı6.029.705 6.558.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.264.952 39.229.914TOPLAM KAYNAKLAR166.302.043 104.094.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 35.536.249 2.059.420 26.292.987 1.733.759Satışların Maliyeti16 -18.232.013 0 -18.232.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.304.236 2.059.420 8.060.974 1.733.759Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)17.304.236 2.059.420 8.060.974 1.733.759Genel Yönetim Giderleri17 -11.391.065 -2.889.180 -6.099.270 -1.629.644Pazarlama Giderleri17 -2.117.897 -574.978 -1.237.928 -308.483Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler301.599 358.170 19.286 174.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.569 -87.783 -6.464 -26.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.090.304 -1.134.351 736.598 -55.939FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.090.304 -1.134.351 736.598 -55.939Finansman Gelirleri19 28.179.621 15.991.928 12.593.752 8.269.432Finansman Giderleri20 -24.568.663 -11.840.699 -11.409.454 -6.044.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.701.262 3.016.878 1.920.896 2.168.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.671.557 -671.270 -421.932 -482.898Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.737.464 -682.865 -466.910 -486.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 65.907 11.595 44.978 3.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.029.705 2.345.608 1.498.964 1.685.850DÖNEM KARI (ZARARI)6.029.705 2.345.608 1.498.964 1.685.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.029.705 2.345.608 1.498.964 1.685.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.333 990 3.416 7.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 6.667 1.238 4.270 9.128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.334 -248 -854 -1.826Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -1.334 -248 -854 -1.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.333 990 3.416 7.302TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.035.038 2.346.598 1.502.380 1.693.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.035.038 2.346.598 1.502.380 1.693.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957764BIST