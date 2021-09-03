***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin Kredi Notu kısa vade için KR A-3, uzun vade için KR BBB + olarak belirlenmiş not görünümü "OLUMLU" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961807BIST