***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.09.2021 18:35
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin Kredi Notu kısa vade için KR A-3, uzun vade için KR BBB + olarak belirlenmiş not görünümü "OLUMLU" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961807
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0218
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,75
|Açılış
|: 488,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,00
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3010
|8,3016
|% 0,33
|
|Euro
|9,8574
|9,8743
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4685
|11,5260
|% 0,47
|
|Frank
|9,0471
|9,1016
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|19,29
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,25
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,06
|