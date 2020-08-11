***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 10.08.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar neticesinde Hakan KOCAMAN şirket Genel Müdürü olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867951BIST