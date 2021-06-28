***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 17:28
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31 sayılı toplantısında Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmiştir.
Barış AKSÜS'ün sahip olduğu sermayenin %100'üne karşılık gelen 30.000.000 TL nominal tutarlı payların "Kapital Investment Group B.V." 'ye satış devrine ilişkin tüm yasal gereklilikler ve sözleşmesel koşullar yerine getirilmiş olup, taraflar arasında pay devrine ilişkin kapanış işlemleri 28.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanarak söz konusu payların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin Yeni Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay Devri Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Barış AKSÜS 30.000.000 100 - -
Kapital Investment Group B.V. - - 30.000.000
100
TOPLAM 30.000.000
100 30.000.000
100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944533
BIST
17:331.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,97
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
17:338,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0604
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6935
17:3310,4050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0615
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
17:33498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,28
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TKURU
|246,40
|6.337.488
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|48.091.486
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.888.716
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.792.875
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.131.419
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.988.345
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.912.417
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|VKFYO
|6,63
|40.778.802
|% -8,68
|
|GARAN
|8,15
|950.891.449
|% -0,61
|
|THYAO
|13,98
|844.803.993
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,95
|839.419.930
|% -4,88
|
|SASA
|29,02
|542.357.085
|% -1,02
|
|KRDMD
|6,65
|460.731.677
|% -2,35
|
|EKGYO
|1,95
|839.419.930
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|412.107.637
|% -1,81
|
|GARAN
|8,15
|950.891.449
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,31
|401.274.504
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,08
|77.177.618
|% -1,82
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,7039
|% -0,69
|
|Euro
|10,3734
|10,4050
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0792
|12,1398
|% -0,44
|
|Frank
|9,4358
|9,4926
|% -0,85
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% -0,64
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,33
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,86
|