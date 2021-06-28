***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31 sayılı toplantısında Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmiştir.Barış AKSÜS'ün sahip olduğu sermayenin %100'üne karşılık gelen 30.000.000 TL nominal tutarlı payların "Kapital Investment Group B.V." 'ye satış devrine ilişkin tüm yasal gereklilikler ve sözleşmesel koşullar yerine getirilmiş olup, taraflar arasında pay devrine ilişkin kapanış işlemleri 28.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanarak söz konusu payların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin Yeni Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.Pay Devri Öncesi Ortaklık YapısıPay Devri Sonrası Oluşacak Ortaklık YapısıAdı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)Pay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)Barış AKSÜS 30.000.000 100 - -Kapital Investment Group B.V. - - 30.000.000100TOPLAM 30.000.000100 30.000.000100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944533BIST