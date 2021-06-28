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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2021 17:28



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31 sayılı toplantısında Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmiştir.
Barış AKSÜS'ün sahip olduğu sermayenin %100'üne karşılık gelen 30.000.000 TL nominal tutarlı payların "Kapital Investment Group B.V." 'ye satış devrine ilişkin tüm yasal gereklilikler ve sözleşmesel koşullar yerine getirilmiş olup, taraflar arasında pay devrine ilişkin kapanış işlemleri 28.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanarak söz konusu payların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin Yeni Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay Devri Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%) 
 Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)

Barış AKSÜS 30.000.000  100 - -
Kapital Investment Group B.V.  - - 30.000.000 
100
TOPLAM 30.000.000 
100 30.000.000 
100





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944533


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Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
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Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,02  
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