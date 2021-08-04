***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 18:00
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebimize ilişkin başvurumuz III-37.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca olumlu karşılanmış olup, "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954755
BIST
18:001.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:008,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
18:0010,0373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0577
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0567
En Düşük
9,9509
18:00493,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,47
|Açılış
|: 493,52
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISGSY
|10,67
|36.669.247
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|59.667.060
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.126.461
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.037.486
|% 9,99
|
|EDATA
|16,31
|183.041.742
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.810.156
|% -9,95
|
|KGYO
|8,34
|35.781.565
|% -5,23
|
|TKURU
|217,00
|3.265.584
|% -5,03
|
|CRFSA
|38,78
|5.405.026
|% -4,01
|
|SANFM
|21,80
|4.007.734
|% -3,63
|
|GARAN
|9,12
|2.288.606.086
|% 2,93
|
|THYAO
|12,62
|759.417.172
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,43
|620.965.039
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,85
|552.903.792
|% 0,77
|
|KOZAL
|105,80
|500.991.518
|% 1,05
|
|GARAN
|9,12
|2.288.606.086
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,45
|402.183.661
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,39
|179.077.726
|% 4,51
|
|AKBNK
|5,43
|620.965.039
|% 1,50
|
|ODAS
|1,35
|119.123.002
|% 1,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4719
|8,4765
|% 0,85
|
|Euro
|10,0302
|10,0373
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,7515
|11,8104
|% 0,82
|
|Frank
|9,3081
|9,3642
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2530
|2,2643
|% 0,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,05
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,10
|