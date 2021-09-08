***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2021 tarih E-32992422-205.01.01-10229 sayılı yazısına istinaden şirketimizin işletme adının "IŞIK YATIRIM" olarak belirlenmesine ilişkin başvurumuz uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962908BIST