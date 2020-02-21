***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 09:55
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:6 - Sarıyer /İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:6 Sarıyer/İstanbul 0 212 345 00 62 0 212 345 07 66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820685
BIST
10:20114.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -774,26
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:206,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:206,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5986
En Düşük
6,5655
10:20320,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,92
|Açılış
|: 320,64
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,79
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,45
|4.472.795
|% 13,36
|
|MRDIN
|5,61
|23.084.713
|% 8,72
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|ADNAC
|2,04
|9.119.333
|% 6,81
|
|TSPOR
|4,99
|26.956.935
|% -19,90
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|ESCOM
|2,36
|1.073.189
|% -13,24
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|THYAO
|14,21
|146.762.720
|% -1,11
|
|ASELS
|28,32
|95.589.707
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,65
|71.053.097
|% -2,21
|
|PETKM
|3,88
|42.719.677
|% -1,52
|
|ODAS
|2,01
|41.789.710
|% -1,95
|
|CEMAS
|1,20
|34.989.580
|% -2,44
|
|KRDMD
|2,65
|71.053.097
|% -2,21
|
|ODAS
|2,01
|41.789.710
|% -1,95
|
|EKGYO
|1,51
|28.839.262
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,15
|21.107.421
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8512
|7,8906
|% 0,20
|
|Frank
|6,1895
|6,2268
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6238
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,66
|
|Altın Gr.
|320
|321
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|-0,62
|