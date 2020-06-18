***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Barış AKSÜS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 100TAMER DİRİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans DirektörüKAZIM ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTAMER DİRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans DirektörüKAZIM ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBarış AKSÜS Yönetim Kurulu BaşkanıTamer DİRİ Yönetim Kurulu Başkan YardımıcısıKazım Şen Yönetim Kurulu ÜyesiFeryal Çalışkan Operasyon ve Takas SorumlusuOnur Özel Muhasebe UzmanıYağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851861BIST