***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.06.2020 18:05
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Barış AKSÜS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 100
TAMER DİRİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Direktörü
KAZIM ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAMER DİRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Direktörü
KAZIM ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Barış AKSÜS Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer DİRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımıcısı
Kazım Şen Yönetim Kurulu Üyesi
Feryal Çalışkan Operasyon ve Takas Sorumlusu
Onur Özel Muhasebe Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851861
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4993
|8,5419
|% -0,80
|
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,42
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|0,40
|
|Tam
|2.537
|2.552
|0,40
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,67
|
Seans Raporu
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