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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.06.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Barış AKSÜS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 100
TAMER DİRİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Direktörü
KAZIM ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAMER DİRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Direktörü
KAZIM ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Barış AKSÜS Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer DİRİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımıcısı
Kazım Şen Yönetim Kurulu Üyesi
Feryal Çalışkan Operasyon ve Takas Sorumlusu
Onur Özel Muhasebe Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851861


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4993 8,5419 % -0,80  
Frank 7,1814 7,2247 % -0,06  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -3,42  
Altın Gr. 380 380 -0,09  
Cumhuriyet 2.472 2.487 0,40  
Tam 2.537 2.552 0,40  
Yarım 1.236 1.247 0,10  
Çeyrek 620 624 0,10  
Gümüş.Ons 17,37 17,40 -0,12  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 -0,03  
B. Petrol 41,38 41,38 0,67  
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