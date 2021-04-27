***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









GöreviBarış AKSÜS Yönetim Kurulu BaşkanıHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler DirektörüFeryal Çalışkan Operasyon ve Takas SorumlusuOnur Özel Muhasebe UzmanıYağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931377BIST