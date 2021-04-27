***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 18:09
Görevi
Barış AKSÜS Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü
Feryal Çalışkan Operasyon ve Takas Sorumlusu
Onur Özel Muhasebe Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931377
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0591
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05469,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,93
|Açılış
|: 469,80
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2214
|8,2245
|% -0,56
|
|Euro
|9,9431
|9,9491
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,3996
|11,4568
|% -0,56
|
|Frank
|8,9589
|9,0129
|% -0,57
|
|Riyal
|2,1865
|2,1974
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-3,72
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
-
17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında