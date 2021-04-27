***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WINDOWIST Blok N 26 İç Kapı N 121 Sarıyer / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WINDOWIST Blok N 26 İç Kapı N 121 Sarıyer / İstanbul 0 212 345 00 62 0 212 345 07 66Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Barış AKSÜS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 100HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel MüdürONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler DirektörüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR KÜL Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali MüşavirHAKAN KOCAMAN Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBarış AKSÜS Yönetim Kurulu BaşkanıHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler DirektörüFeryal Çalışkan Operasyon ve Takas SorumlusuOnur Özel Muhasebe UzmanıYağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931377BIST