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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2021 18:09



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WINDOWIST Blok N 26 İç Kapı N 121 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WINDOWIST Blok N 26 İç Kapı N 121 Sarıyer / İstanbul 0 212 345 00 62 0 212 345 07 66

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Barış AKSÜS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 100
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ONUR KÜL Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOCAMAN Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Barış AKSÜS Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü
Feryal Çalışkan Operasyon ve Takas Sorumlusu
Onur Özel Muhasebe Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931377


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Altın Gr. 470 470 0,52  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,17 26,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,91 6,91 -0,02  
B. Petrol 66,58 66,58 0,71  
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