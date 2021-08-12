***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel MüdürRECEP ATAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiORKUN SOLMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür YardımcısıCENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtiçi Piyasalar DirektörüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN KOCAMAN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiONUR KÜL Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali MüşavirSEZGİ CUMHUR ÖRNEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürOrkun Solmaz Yönetim Kurulu ÜyesiOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıFatih Yüce Mali İşler MüdürüUğur Ceylan Mali İşler UzmanıErdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon SorumlusuFeryal Çalışkan Takas Operasyon UzmanıYağmur Gemici Operasyon UzmanıOnur Özel Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957770BIST