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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.08.2021 18:58



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
RECEP ATAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN SOLMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtiçi Piyasalar Direktörü

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN KOCAMAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ONUR KÜL Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
SEZGİ CUMHUR ÖRNEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Orkun Solmaz Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Yüce Mali İşler Müdürü
Uğur Ceylan Mali İşler Uzmanı
Erdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon Sorumlusu
Feryal Çalışkan Takas Operasyon Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon Uzmanı
Onur Özel Operasyon Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957770


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